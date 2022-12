"Querem dar 500 milhões... a este ser humano que dizem que está velho": Elma Aveiro defende Ronaldo

A irmã de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, voltou a defender o irmão nas rede social instagram e revelou que "querem dar 500 milhões" a Ronaldo, respondendo a todos aqueles que dizem que está "velho" e "acabado".

"Querem dar 500 milhões num ano e meio a este ser humano que dizem que está velho, acabado, ect. Imagina se estivesse novo", escreveu Elma.

Depois de Cristiano Ronaldo e o Machester United terem feito um acordo para a saída do atleta do clube, a imprensa internacional tem avançado que o jogador está perto de chegar a um acordo com o clube All Nassr, da Arábia Saudita, por duas épocas, podendo receber cerca de 200 milhões de euros por cada uma delas.Segundo o jornal espanhol Marca, não existem proposta aliciantes para o jogador continuar na elite europeia, logo, a proposta da Arábia Saudita pode ser a opção a tomar. O clube treinado pelo francês Rudi Garcia procura recuperar o domínio no futebol nas competições domésticas e também colocar-se no mapa deste desporto a nível mundial.