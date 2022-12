Funeral do modelo Tiago Danu esfaqueado durante rixa realiza-se esta sexta-feira

Ataque ao jovem de 20 anos aconteceu em Setúbal, quando tentava ajudar um amigo.

O funeral do modelo Tiago Danu que morreu esfaqueado durante confrontos entre grupos rivais, vai realizar-se esta sexta-feira, dia 2 de dezembro, em Setúbal.



O corpo do jovem vai ser velado na quinta-feira, dia 1 de dezembro, na capela da Nossa Senhora da Conceição, na cidade sadina.



