Bombeiro espanca cão com barra de ferro em Santarém

Após a intervenção da GNR e do IRA o cão foi resgatado, bem como outros quatro.

Um bombeiro da corporação de Vila Nova da Barquinha foi identificado pela GNR por maus-tratos a um cão, após a divulgação de um vídeo pelo grupo de Intervenção e Resgate Animal (IRA), que mostra o animal a ser espancado pelo dono com uma barra de ferro. Aconteceu em Atalaia, Barquinha, e o sofrimento do cão - Thor, um Labrador - é audível a cada pancada.Saiba mais no site do Correio da Manhã