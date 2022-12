Bruno Fernandes no radar do Real Madrid juntamente com Enzo Fernández

Bruno Fernandes está a ser o jogador mais impactante da seleção nacional no Mundial, com dois golos e duas assistências. Nos dois primeiros jogos, só não teve intervenção direta em um dos cinco golos de Portugal.





As exibições do médio de 28 anos não passaram despercebidas, reacendendo o interesse do Real Madrid. Os merengues seguem o internacional português desde que estava no Sporting.