Federação anuncia que Nuno Mendes deverá falhar resto do Mundial 2022

Jogador sofreu uma lesão muscular, na coxa esquerda, durante o jogo entre Portugal e Uruguai.

O defesa Nuno Mendes sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e foi dado como indisponível, revelou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado, pelo que dificilmente deverá voltar a representar Portugal no Mundial2022.

"O internacional Nuno Mendes, após a realização de exames, foi dado como indisponível para os trabalhos da seleção nacional pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", escreveu o organismo no sito oficial na Internet.

De acordo com a FPF, o lateral esquerdo dos franceses do Paris Saint-Germain "sofreu uma lesão muscular, na coxa esquerda, durante o jogo entre Portugal e Uruguai, mas continuará integrado na comitiva nacional no Qatar, onde iniciará o trabalho de recuperação".



Na segunda-feira, na vitória ante o Uruguai (2-0), em Lusail, da segunda jornada do Grupo H, Nuno Mendes caiu no relvado perto do intervalo para pedir a substituição, saído, depois, em lágrimas para dar lugar a Raphaël Guerreiro.

Na sexta-feira, Portugal defronta a Coreia do Sul, a partir das 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha, em jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial2022, que decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

A equipa das 'quinas', que assegurou a qualificação para os oitavos de final com o triunfo sobre o Uruguai (2-0), lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses.