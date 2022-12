Morreu aos 89 anos o antigo campeão olímpico dos 5.000 metros dos Jogos Roma1960

Murray Halberg foi o primeiro neozelandês a correr a milha abaixo dos quatro minutos.

O neozelandês Murray Halberg, campeão olímpico dos 5.000 metros nos Jogos Roma1960, depois de ter recuperado de uma grave lesão, morreu esta quinta-feira, aos 89 anos, anunciou a federação de atletismo da Nova Zelândia.

O organismo, que não indicou as causas da morte, descreveu Halberg, detentor de várias medalhas nos Jogos da Commonwealth, como "um dos nomes mais icónicos do desporto do país".

Murray Halberg, que foi o primeiro neozelandês a correr a milha (1,609 quilómetros) abaixo dos quatro minutos, só se dedicou ao atletismo depois de na juventude uma lesão no ombro esquerdo, que lhe deixou marcas, o ter impedido de prosseguir a carreira no râguebi.

Depois de deixar o atletismo, Halberg dedicou-se a ajudar crianças com deficiência a praticarem desporto, tendo criado uma fundação que, entre outras ações, organiza anualmente os Jogos Halberg, para atletas entre os oito e os 21 anos com deficiência física ou visual.

O ministro do Desporto da Nova Zelândia considerou que Halberg "é uma lendo do atletismo" do país, mas lembrou que "a sua contribuição para o desenvolvimento do desporto foi muito além disso".