António Costa apela para celebração da "força da bandeira nacional "em mensagem do Dia da Restauração

Primeiro-ministro não participou na sessão evocativa do Dia da Restauração, na Praça dos Restauradores, por motivos de saúde.

O primeiro-ministro António Costa homenageou esta quinta-feira a "memória dos que lutaram e contribuíram" para a restauração da independência de Portugal, apelando para a celebração da "soberania" e da "força da bandeira nacional", numa mensagem evocativa do 1.º de dezembro.

"Celebramos hoje a Restauração da Independência de Portugal, uma data que evoca a afirmação da nossa nação e da nossa soberania. Homenageamos a memória dos que lutaram e contribuíram para essa conquista", escreveu o primeiro-ministro numa mensagem na sua conta oficial na rede social Twitter.

"A reposição do feriado do 1.º de Dezembro, pelo simbolismo da data, é uma das medidas de que mais me orgulho ter tomado enquanto primeiro-ministro. Valorizemos a nossa História. Honremos a República. Celebremos a soberania e a força da nossa bandeira nacional", acrescentou.

Por motivos de saúde, o primeiro-ministro não participou na sessão evocativa do Dia da Restauração, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, sendo o Governo representado pela ministra da Defesa, Helena Carreiras.

A cerimónia é presidida pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e conta também com a participação do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e do Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, José Ribeiro e Castro.

O dia um de dezembro assinala o golpe revolucionário de 1640 que acabou com o domínio da dinastia Filipina sobre Portugal, retirando o país da alçada espanhola e colocando no trono D. João IV.