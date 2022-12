Quatro feridos em colisão entre carro e camião na Póvoa de Varzim

Para o local foram mobilizados 13 operacionais apoiados por 6 viaturas.

Uma colisão entre um carro e um camião na rua Comendador Francisco Lima, em Amorim, Póvoa de Varzim, provocou quatro feridos. O alerta foi dado às 17h14 e os Bombeiros da Póvoa de Varzim foram accionados para o local.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, na sequência do acidente há a registar três feridos ligeiros e um ferido grave. As vítimas foram hospitalizadas.

