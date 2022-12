Idoso morre atropelado ao atravessar a passadeira em Alcácer do Sal

No local estiveram os Bombeiros de Alcácer do Sal e a GNR.

Um homem de 85 anos morreu, esta quinta-feira, depois de ser atropelado numa passadeira em Alcácer do Sal, Setúbal.

O acidente ocorreu cerca das 18h. A vítima saiu do local inanimada, mas com sinais vitais, acabou por falecer.





No local estiveram os Bombeiros de Alcácer do Sal e a GNR que está a investigar as causas do acidente.