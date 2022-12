"Eu gosto do Hitler" : Kanye West admite ser fã do responsável pela morte de seis milhões de judeus

O rapper Kanye West assumiu gostar do Hitler, esta quinta-feira, numa entrevista a Alex Jones no

, conhecido pelas suas teorias da conspiração e pelas posições de extrema-direita.

O rapper durante a entrevista usou uma máscara completamente preta que cobria totalmente o rosto, a certa altura Kanye West assume: "

Eu gosto do Hitler. Também vejo coisas boas no Hitler. O tipo inventou as autoestradas e o próprio microfone. Não se pode dizer em voz alta que estas pessoas, também, fizeram algo de bom e estou farto disso. Cada ser humano trouxe algo de valor para a mesa, especialmente Hitler."

"Não és o Hitler, não és Nazi, por isso não mereces ser visto como um demónio", referiu o entrevistador segundo jornal britânico The Independent.Apesar dos esforços de Alex Jones para dizer que não acreditava que Kanye West fosse nazi, o artista insistiu que era fã do responsável pela morte de cerca de 6 milhões de judeus.