Primeira-ministra da Nova Zelândia e da Finlândia contestam pergunta sexista

Jacinda Ardern interrompeu o jornalista e questionou: "será que alguém perguntou a Barack Obama e John Key se eles se reuniram porque eram da mesma idade?" referindo-se ao ex-presidente dos Estados Unidos da América e ao ex-primeiro-ministro da Nova Zelândia.



"Temos uma proporção maior de homens na política – é a realidade - e se duas mulheres se encontram, não é simplesmente por causa do seu género", acrescentou a primeira-ministra neozelandesa, citada pelo jornal britânico The Times.



Já Sanna Marin, respondeu que o encontro aconteceu porque "somos primeiras-ministras", a governante finlandesa acrescentou, ainda, que a visita à Nova Zelândia foi "um pedido especial meu" e esperava que a sua visita fortalecesse "os laços com o país".