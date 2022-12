Nova droga destrói a vida de centenas de jovens na Madeira

‘Bloom’ é a nova droga no Funchal que provoca surtos psicóticos e só custa cinco euros.

Chama-se 'bloom' e é uma nova droga sintética. Está a enlouquecer as ruas de Madeira e a destruir a vida de centenas de jovens. Vende-se na rua, em qualquer esquina, a preços claramente baixos. Custa cinco euros um pacote e provoca alucinações que podem demorar várias horas.