Contentores do lixo vandalizados em Vila Nova de Gaia

Pelo menos quatro contentores foram queimados, na manhã desta sexta-feira, em várias ruas de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado por uma moradora cerca das seis horas da manhã que se apercebeu que um contentor estava a arder.Quando os bombeiros sapadores do batalhão de Gaia extinguiram o primeiro incêndio, foram chamados para outra ocorrência que envolvia outro caixote do lixo.Segundo aquilo que aconseguiu apurar junto da empresa de substituição dos caixotes do lixo, Águas de Gaia, é provável que o responsável pelos incêndios não se tenha deslocado a pé, uma vez que várias são as ruas afetadas.A polícia municipal e e a PSP de Oliveira do Douro estão a fazer várias rondas pelo local a tentar apurar a origem dos incêndios, uma vez que responsáveis ainda podem estar nas imediações.