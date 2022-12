Morreu o ator Brad William Henke, que interpretou Desi na série 'Orange Is the New Black'

Tinha 56 anos.

O ator Brad William Henke, que interpretou o papel do agente homossexual Desi Piscatella na série da Netflix 'Orange Is the New Black', morreu na passada quinta-feira, aos 56 anos."Brad era um homem incrivelmente gentil de energia alegre. Um ator muito talentoso. Nós amávamo-lo. Os nossos pensamentos estão com a sua esposa e família", disse o empresário do ator, Matt DelPiano através de um comunicado. Embora a causa da morte não tenha sido revelada, sabe-se que o ator morreu durante o sono.De acordo com o The New Yok Post, Brad William Henke foi um jogador de futebol profissional tendo depois seguido a carreira de ator. O seu papel em 'Orange Is the New Black' foi o mais conhecido da sua carreira.