Abandono de animais em Portugal bate recorde

As denúncias de abandono de animais em Portugal deste ano já superam os números registados em todo o ano de 2021.Segundo dados da GNR e da PSP, já houve 637 casos de abandono, na sua maioria cães, contra 595 do ano passado.Em relação às denúncias de maus-tratos, ambas as forças da autoridade registaram, em 2022, 1022 casos contra 1142 de 2021.