Homem simula furto de carro e é detido ao apresentar queixa na PSP

Um homem, de 49 anos, foi detido pela PSP da Amadora pelo crime de simulação de roubo. Na terça-feira, o suspeito dirigiu-se à esquadra de Vendas Novas onde apresentou uma denúncia alegando que a sua viatura tinha sido roubada.Após diligências, as autoridades verificaram que a narrativa contada pela suposta vítima apresentava incongruências que apontavam para um cenário falseado.Confrontado pelos agentes sobre a incoerência da história, o agora detido acabou por admitir que tinha mentido no momento em que apresentou a denúncia, referindo que o fez por motivos relacionados com a partilha do automóvel.