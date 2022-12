Federação alemã vai analisar "nas próximas semanas" desaire no Mundial do Qatar

Presidente afirma que as conversas "decorrerão com todo o respeito e confiança".

O presidente da Federação Alemã de Futebol garantiu esta sexta-feira que o organismo irá analisar, nas próximas semanas, o desempenho da seleção no Mundial do Qatar.

Antes da partida para a Alemanaha, no aeroporto de Doha, Bernd Neuendorf referiu que irá reunir-se com o selecionador Hansi Flick, com o diretor desportivo Oliver Bierhoff, e com Hans-Joachim Watzke, vice-presidente da federação, para "discutir a situação" da seleção, que na quinta-feira ficou fora do Mundial.

"A minha expectativa é de que façam uma primeira análise desportiva do Mundial, e que indiquem as perspetivas futuras com vista ao Europeu de 2024, que será jogado em casa", disse Neuendorf.

O presidente afirma que as conversas "decorrerão com todo o respeito e confiança" e sustenta que, "assim que a análise estiver concluída, as conclusões serão apresentadas publicamente".

Embora tenha vencido a Costa Rica por 4-2 esta quinta-feira, na terceira e última jornada do grupo E, a seleção germânica foi afastada do Mundial na fase de grupos.

A Alemanha, que perdeu por 2-1 com o Japão na primeira jornada e empatou a um golo com a Espanha na segunda, terminou o grupo em igualdade pontual com a 'La Roja', mas foi batida pela diferença de golos.

Hansi Flick, que tem contrato com a federação alemã até 2024, afirmou na quinta-feira que tenciona continuar ao comando da equipa, apesar de estar a ser alvo de alguma contestação.