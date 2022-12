Homem detido com carro roubado e sem carta de condução em Oliveira do Bairro

Homem de 45 anos já tem cadastro por violência doméstica, sequestro e roubos em estabelecimentos comerciais.

Um homem, de 48 anos, foi detido, esta quinta-feira, pela GNR de Oliveira de Bairro na sequência de uma perseguição policial a uma viatura identificada como furtada.A patrulha apercebeu-se do carro em circulação, cerca das 22h00, em Oiã, Oliveira do Bairro. A GNR de Oliveira do Bairro conseguiu intercetar a viatura e deter o condutor.Para além da suspeita do crime de furto, a autoridade apurou a existência de um mandado de detenção, sobre o homem, de condução a Estabelecimento Prisional para cumprimento de pena. O detido não tinha, também, carta de condução.Depois das diligências, o condutor foi levado, pela GNR, para a cadeia de Aveiro.O detido está associado, também, a crimes de furto em estabelecimentos comerciais, fuga em abastecimento em bombas combustível sem efetuar o pagamento, furtos de gado, sequestro, roubos e passagem de moeda falsa e violência doméstica.