Embalagens ensanguentadas com olhos de animais recebidas em várias embaixadas na Ucrânia

Anúncio foi feito pelo porta-voz do ministério dos negócios estrangeiros da Ucrânia.

identificar as pessoas envolvidas e levá-las à justiça.

O ministério dos negócios estrangeiros da Ucrânia revelou esta sexta-feira que várias embaixadas da ucranianas receberam "embalagens ensanguentadas" com olhos de animais."Vários pacotes ensanguentados chegaram às embaixadas na Hungria, Holanda, Polónia, Croácia, Itália, Áustria, aos consulados gerais ucranianos em Nápoles e Cracóvia e ao consulado em Brno", anunciou o porta-voz do ministério dos negócios estrangeiros, Oleg Nikolenko, na rede socialOleg Nikolenko adiantou ainda que a Ucrânia está a cooperar com a polícia de países estrangeiros para investigar todos os casos de ameaças,