Partidos votam contra ensino do português no estrangeiro gratuito

Votos contra foram do Partido Socialista.

Os diplomas votados esta sexta-feira na Assembleia da República que visavam um ensino gratuito do português no estrangeiro foram chumbados, com votos contra do Partido Socialista e abstenções, entre outros, do PSD.

Assim, o único dos nove diplomas sobre ensino do português no estrangeiro que acabou por ser aprovado foi um projeto de resolução da iniciativa do Partido Socialista (PS).

Este projeto, que recomenda ao Governo que reforce o Ensino de Português no Estrangeiro (EPE) nas suas diferentes dimensões e intensifique o uso das tecnologias digitais para o tornar mais atrativo, interativo e ajustado ao perfil dos alunos, contou com os votos a favor das bancadas socialista e social-democrata e da Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda (BE), Partido Animais e Natureza (PAN) e Livre.