Brasil perde com os Camarões mas segura primeiro lugar do grupo G

O Brasil perdeu com os Camarões 1-0, esta sexta-feira, em jogo a

contar para a terceira jornada da fase de grupos do Mundial2022, no Qatar.



Os camarões marcaram já nos descontos da partida, aos 91 minutos, e o autor do único golo da partida foi o ex-portista Vincent Aboubakar.





O jogador camaronês no festejo do golo tirou a camisola o que lhe valeu um cartão amarelo. O africano acabou por ser expulso por acumulação de amarelos, aos 93 minutos.





Apesar da vitória os Camarões estão fora do Mundial 2022.



O Brasil acabou em primeiro com 6 pontos, os mesmo que a Suíça. Camarões ficaram em terceiro lugar com quatro pontos e a Sérvia conquistou um ponto, sendo última do gru