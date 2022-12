Homem encontrado morto num edifício no Porto

O corpo de um homem foi encontrado, já cadáver, esta noite de sexta-feira, cerca das 20h30, num edifício na Rua da Torrinha, no Porto.

O alerta foi dado, inicialmente, para uma agressão. No entanto, a equipa da ambulância médica do Porto deparou-se com um corpo com sinais de violência extrema na zona do pescoço.

A PSP e a Polícia Judiciária do Porto foram acionadas.