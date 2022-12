Putin sofre queda em casa

Presidente russo caiu sete degraus e terá batido com o cóccix no chão.

O presidente russo, Vladimir Putin, caiu das escadas, esta quarta-feira, na residência oficial em Moscovo. Vários meios de comunicação, e o público em geral, começaram a suspeitar e a especular que a saúde do líder russo esteja em declínio.

Segundo reporta o jornal norte-americano New York Post, o antigo espião russo terá caído das escadas e batido com o cóccix no chão. Embora os seguranças tenham ido de imediato em seu socorro não conseguiram evitar que Putin defecasse involuntariamente devido ao cancro que lhe afeta o estômago e os intestinos.





"Nada de crítico foi diagnosticado, o presidente está estável, pode deslocar-se sozinho. A dor no cóccix quando se senta é a única coisa que o incomoda neste momento", refere o canal de telegram General SVR.

Uma investigação foi aberta para descobrir o que determinou a queda de Putin, uma vez que o líder russo usa sapatos antiderrapantes e as escadas da residência tinham sido consideradas seguras, revela o canal.