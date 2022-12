Projeto ‘Ponte... nas Ondas!’ reconhecido pela ONU como modelo de boas práticas

A UNESCO reconheceu o projeto ‘Ponte... nas Ondas!’, da associação com o mesmo nome, como modelo de boas práticas, passando a integrar o Registo de Boas Práticas de Salvaguarda de Património Cultural Imaterial desta organização internacional.O projeto luso-galaico torna-se, assim, na primeira candidatura portuguesa da lista. A confirmação aconteceu na 17ª sessão do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da ONU para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que decorre em Rabat, Marrocos.

