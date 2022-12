Mulher morre picada por inseto em zona de pinhal em Leiria

Helena Dias, de 65 anos, morreu na tarde da passada quinta-feira, após ter sido picada por um inseto numa zona de pinhal, junto à aldeia de Santo Aleixo, no concelho de Leiria. Só o resultado da autópsia, que irá decorrer no Instituto de Medicina Legal de Leiria, poderá esclarecer qual foi o inseto que a matou.





A mulher, residente no concelho vizinho de Pombal, encontrava-se com um casal amigo no pinhal, quando se apercebeu que tinha sido picada por um inseto. Já com um histórico de reações alérgicas a picadas de abelhas, tendo já ido para o hospital em choque anafilático numa ocasião anterior, a mulher avisou o casal com quem seguia e parou durante algum tempo para tentar perceber onde tinha sido picada.

