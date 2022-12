Lei de maus-tratos a animais ameaçada por revisão constitucional

Antigo ministro da Administração Interna,defende que se reconheça que "os animais são seres vivos dignos de proteção".

A proposta de revisão constitucional do PS pretende dar cobertura constitucional à lei que criminaliza os maus-tratos a animais de estimação, enquanto o projeto de revisão apresentado pelo PSD nada diz sobre o assunto. Já o BE pretende colocar na Constituição que o Estado garante a criminalização dos maus-tratos a animais.Ao, Rui Pereira, antigo ministro da Administração Interna, defende que o que se deve propor não é que a Constituição preveja crimes contra animais, mas sim que reconheça que "os animais são seres vivos dignos de proteção".Saiba mais no site do Correio da Manhã