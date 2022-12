TVI ameaça liderança da SIC nas audiências

Resultados do mês passado registam a menor diferença do ano entre os dois canais.

A SIC e a TVI estão cada vez mais próximas na renhida luta pela liderança das audiências. Em novembro, os dois rivais privados registaram a menor diferença do ano: a TVI fechou o mês com um resultado de 15,8% de share, ficando apenas a 0,5 pontos percentuais (p.p.) do principal concorrente.A SIC mantém-se na frente há 46 meses (no acumulado do ano tem 16,7% de share), mas é cada vez mais notória a possibilidade de uma troca na liderança das audiências televisivas em Portugal. A RTP 1 fechou o mês com um share médio de 12,1% - o seu melhor resultado de 2022.Saiba mais no site do Correio da Manhã