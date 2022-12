FIFA duplica prémios dos árbitros nos oitavos de final do Mundial

Federação estabeleceu um orçamento de 750 mil euros para distribuir pelos juízes, que estão no Qatar com tudo pago, desde as viagens às estadias nos hotéis.

A FIFA vai duplicar os prémios dos árbitros nos oitavos de final do Mundial de Futebol, com cada partida a render ao juiz principal 10 mil euros, sendo que os auxiliares, o quarto árbitro e o VAR vão encaixar 5 mil euros cada um.Com um quadro de 36 árbitros principais, 69 árbitros assistentes e 24 membros do videoárbitro, o Mundial do Qatar vai encher carteiras. É que a FIFA estabeleceu um orçamento de 750 mil euros para distribuir pelos juízes, que estão no Qatar com tudo pago, desde as viagens às estadias nos hotéis, naturalmente.Saiba mais no site do Correio da Manhã