"Temos de ter cuidados extras": Selecionador da Argentina alerta para perigos no jogo frente à Austrália

Scaloni é contra a nova tecnologia da bola usada no Mundial.

Austrália separa a Argentina dos quartos de final. Um adversário perigoso no contra-ataque, segundo o selecionador das Pampas, Lionel Scaloni, que esta sexta-feira lançou o jogo."Têm dois ou três jogadores muito rápidos. Temos de ter cuidados extras", disse o selecionador, que admite fazer hoje mudanças em relação ao onze que venceu a Polónia. Com os benfiquistas Otamendi e Enzo Fernández certos, a dúvida passa pela inclusão de Di María e Acuña (Lautaro e Tagliafico estão de prevenção).Saiba mais no site do Correio da Manhã