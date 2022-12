Roger Schmidt dá tempo de descanso a Enzo Fernández após participação no Mundial

Restantes internacionais também vão ter férias.

A condição física de Enzo Fernández preocupa a estrutura técnica do Benfica e Roger Schmidt vai dar tempo de descanso ao médio depois da participação da seleção argentina no Mundial, sabe oO jogador da equipa encarnada é aquele que tem mais jogos nas pernas contando com River Plate, Benfica e agora na seleção sul-americana. Desta forma, na hipotética ida da Argentina à final (18 de dezembro), Enzo e Otamendi teriam direito a dias de descanso extra antes de serem integrados no Seixal. O mesmo se aplica na hipótese de Portugal chegar ao jogo decisivo. João Mário, António Silva e Gonçalo Ramos também teriam indicações para descansar.