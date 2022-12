Bella Esmeralda sofre de doença que a impede de viajar com Georgina e os irmãos para apoiar Ronaldo

Bebé, de sete meses, precisa de fazer medicação específica sempre que sofre uma crise.

As bronquiolites recorrentes de Bella Esmeralda, a filha mais nova de Cristiano Ronaldo, têm impedido a menina de viajar juntamente com a mãe, Georgina Rodríguez, e os irmãos para o Qatar.É esta a doença, afinal, que tem posto em sobressalto a família de CR7 e que obriga todo o clã a ter cuidados especiais, já que a bebé, de sete meses, precisa de fazer medicação específica sempre que sofre uma crise. Esta atenção especial já está a ser prestada em Espanha, onde a família do craque se instalou nos últimos dias, depois de deixar Inglaterra.