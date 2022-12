Embaixadas em Portugal em alerta para cartas armadilhadas

Foi o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que revelou o alerta dado às representações diplomáticas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros deu indicações a todas as embaixadas para terem cuidados redobrados na receção do correio, após várias cartas armadilhadas terem sido enviadas a entidades em Espanha.As autoridades portuguesas já reforçaram a segurança da embaixada da Ucrânia em Lisboa, depois de a embaixada deste país em Madrid ter recebido um envelope armadilhado com explosivos na última quarta-feira.Foi o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que em Lodz, na Polónia, revelou o alerta dado às representações diplomáticas: "Estamos a dar indicações às nossas embaixadas para terem atenção redobrada a encomendas ou correio que recebam."O alerta do ministro surge como uma ação preventiva, numa altura em que as autoridades europeias estão atentas aos acontecimentos ocorridos em Espanha. Segundo o Sistema de Segurança Interna (SSI), liderado por Paulo Vizeu Pinheiro, a Unidade de Coordenação Antiterrorismo (UCAT) "está a acompanhar atentamente a situação" em "estreita articulação com os seus parceiros espanhóis, europeus e internacionais".