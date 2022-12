Pelé transferido para os cuidados paliativos

Antiga estrela brasileira estava a realizar tratamentos de quimioterapia, que foram entretanto suspensos.

Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, no Brasil,

O antigo jogador de futebol, Pelé, foi transferido para os cuidados paliativos. A antiga estrela brasileira estava a realizar tratamentos de quimioterapia, que foram entretanto suspensos pelo facto de o antigo jogador já não estar a responder ao tratamento.De acordo com a Folha de São Paulo, Pelé deu entrada nocom um inchaço generalizado no corpo e com uma insuficiência cardíaca. Na tarde desta sexta-feira, o hospital revelou que o ex-futebolista estava com uma "infeção respiratória" Pelé luta, desde o ano passado, contra um cancro no intestino que originou, depois, metásteses no pulmão e fígado.