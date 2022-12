Diretores do Hospital de Ponta Delgada voltam atrás e vão tentar "reconstruir" as escalas

Presidente do Governo dos Açores disse esta sexta-feira ter a garantia de que os diretores dos serviços clínicos vão "mudar o comportamento" e retirar a demissão.

Os diretores de serviços do Hospital de Ponta Delgada que estiveram na reunião com o presidente do Governo dos Açores vão tentar "reconstruir" o que foi "arrasado" pela administração, nomeadamente as escalas, disse à Lusa Emanuel Dias.

Emanuel Dias, diretor dos serviços de cirurgia vascular - que esteve reunido com o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, sexta-feira, a par com os colegas responsáveis pela cirurgia geral, ortopedia e medicina interna - referiu que "nessa transição pediu-se ao presidente um canal direto com o secretário regional da Saúde para tentar resolver o problema das escalas com os médicos do HDES, voltando-se ao que era antes".

O presidente do Governo dos Açores disse sexta-feira ter a garantia de que os diretores dos serviços clínicos vão "mudar o comportamento" e retirar a demissão, após a saída da presidente do hospital de Ponta Delgada, que se demitiu entretanto.