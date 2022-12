PSP faz reforço de vigilância após envio de cartas armadilhadas em Espanha

O envio de cartas armadilhadas para várias entidades em Espanha, com o registo de um ferido num rebentamento na Embaixada da Ucrânia, em Madrid, já levou a uma reação policial em Portugal. A representação diplomática ucraniana em Lisboa recebeu, nos últimos dias, um reforço de vigilância da PSP, com um apertado controlo de entradas e de correspondência.





Tal como onoticiou este sábado, a primeira reação aos atentados no país vizinho surgiu do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Todas as embaixadas portuguesas receberam o aviso para aumentar cautelas na receção de correio. Internamente, por outro lado, a PSP ordenou o aumento de efetivos na vigilância às instalações diplomáticas ucranianas em Lisboa. Os polícias repartem-se em turnos de trabalho de seis horas e a ordem é o empenho de armamento mais pesado, nomeadamente pistolas-metralhadoras. Também aqui está a ser controlada a correspondência, assim como as entradas na embaixada. A Unidade de Controlo Antiterrorista, criada a nível governamental para prevenir ameaças ao País, também acompanha a situação.

