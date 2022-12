Email prova ligação entre Manuel Pinho e Ricardo Salgado

Seis meses após ter apresentado a demissão do cargo de ministro da Economia, Manuel Pinho enviou a Ricardo Salgado um email que, segundo o Ministério Público (MP), “atesta a estreita ligação entre o casal Pinho e o casal Salgado”. Nesse email, que consta nos autos do caso EDP, Pinho aborda dois temas que estão a ser investigados neste inquérito: a candidatura à prova internacional de golfe Ryder Cup 2018, para cuja comissão executiva seria nomeado semanas depois, e a sua ligação à Universidade de Columbia, na qual deu aulas e cujo curso terá sido patrocinado pela EDP. Como presidente da comissão, Pinho selecionou o campo de golfe da Herdade da Comporta, então detido pelo Grupo Espírito Santo (GES) e ainda inexistente, para a candidatura à organização da Ryder Cup em detrimento do Algarve.Saiba mais no site do Correio da Manhã