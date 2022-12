Diretores de escolas contra greves sistemáticas dos professores

Os representantes dos diretores de escolas estão contra o recurso sistemático à greve por parte dos professores dos ensinos básico e secundário. A posição é assumida numa altura em que o Sindicato de Todos os Professores (STOP) marcou uma greve por tempo indeterminado a partir de sexta-feira, enquanto as maiores estruturas sindicais anunciam esta segunda-feira que formas de luta vão adotar.





“Está a haver um abuso do recurso à arma da greve, que se pode assim banalizar. É uma arma que deve ser usada com conta, peso e medida”, afirmou aoFilinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP). “Os professores devem avaliar quais as vantagens da marcação de uma greve e se querem de facto usar essa arma”, sublinha o diretor, avisando que “a banalização do recurso à greve pode fazer com que uma arma muito importante perca força”. Os sindicatos contestam alterações ao modelo de recrutamento e exigem a reposição do tempo de serviço, o fim das quotas para progressão e alterações ao novo Regime de Mobilidade por Doença.

