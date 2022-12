Bancos são obrigados a aceitar amortizações

Milhares de clientes que querem amortizar os seus créditos à habitação sem a cobrança de comissões estão a ser travados pelos bancos que argumentam a existência de um prazo de 45 dias para se adaptarem às regras do decreto-lei nº 80-A/2022, que estabelece as medidas destinadas a mitigar os efeitos da subida das taxas de juro.





Segundo disse o Banco de Portugal ao, os bancos têm de aceitar imediatamente as propostas de amortização que sejam solicitadas pelos clientes. “Resulta do disposto no decreto-lei que a proibição temporária de cobrança de comissão pelo reembolso antecipado (artigo 7º do referido diploma legal) é aplicável nos contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação própria permanente, independentemente do respetivo valor em dívida (artigo 2º do diploma legal em causa).” A instituição liderada por Mário Centeno refere ainda que “a referida proibição está em vigor desde o dia seguinte ao da publicação do decreto-lei, como decorre do disposto no respetivo artigo 11º, nº 1, vigorando até ao dia 31 de dezembro de 2023”. Desta maneira, “o diploma legal em apreço não prevê, assim, qualquer período de adaptação das instituições a esta regra”, diz o regulador.

