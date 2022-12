Poupança de 678 mil euros na iluminação de Natal de Norte a Sul do País

Investimento de 7,1 milhões de euros para iluminar quadra até aos Reis, mas custo de eletricidade leva a cortes nos horários.

A quadra natalícia conta com um menor investimento para a iluminação. De norte a sul, no ano passado foram gastos 7,786 milhões de euros; este ano, o encargo é de 7,108 milhões, o que se traduz numa poupança de 678 mil euros. A crise energética leva as autarquias a reduzirem no número de dias e de horas em que as luzes estão acesas. O recurso a tecnologias de menor consumo, como LED, é também uma prática generalizada.





Lisboa é, a exemplo dos anos anteriores, o concelho com maior investimento na iluminação – cerca de 800 mil euros. Este ano, as luzes só serão acesas no dia 6 (no ano passado foi no dia 19 de novembro). Até 6 de janeiro, as ruas vão estar iluminadas das 18h00 às 24h00, com exceção do dia de Natal e Passagem de Ano, noites em que as iluminações estão acesas até à uma da manhã. O recurso à tecnologia LED permite, ao mesmo tempo, uma poupança da ordem dos 50%. No Porto, o investimento é de 600 mil euros, mas a ordem é também para cortar no horário: de domingo a quinta-feira a iluminação funciona das 18h00 às 23h00. Às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, o horário é alargado até à meia-noite.