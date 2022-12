Um mistério com um final que surpreende

Uma ilha. Um artista plástico desaparecido em circunstâncias misteriosas. Uma família que procura respostas. É o ponto de partida para o espetáculo ‘Nuvem’, que estreia na próxima quinta-feira na Sala Estúdio do Teatro da Trindade, em Lisboa, e que se baseia na peça com o mesmo título, vencedora da 4ª edição do Prémio Miguel Rovisco -Novos Textos Teatrais.





O encenador Daniel Gorjão, que fez parte do júri que distinguiu o original de Carlos Manuel Rodrigues, diz que ficou surpreendido com o convite de Diogo Infante para o levar à cena. Surpreendido e satisfeito, porque esta “é uma história que se segue muito bem, do início ao fim, e tem um lado de ‘thriller’ que me agrada”, explica ao. “Não é comum, nos dias que correm, e no teatro que é feito em Portugal, vermos peças com suspense e com finais que nos deixam de boca aberta.”

