Lançado há 27 anos SMS perde terreno por causa das aplicações instantâneas

Serviço atingiu o pico em Portugal em 2012, com 27 milhões de envios.

Portugal envia SMS há 27 anos e atingiu o pico em 2012 com 27 milhões de envios. No entanto, o número tem vindo a diminuir com o aparecimento de aplicações de mensagens instantâneas, como, por exemplo, o WhatsApp e o Messenger. Segundo dados da Anacom, o serviço de mensagens escritas atingiu os 10 milhões em 2021.