Ocupação hoteleira cresce no Algarve

Passagem de Ano promete ser melhor do que em 2019, o último ano forte do turismo antes da pandemia.

Espera-se uma enchente no Algarve para esta época festiva, em especial no fim de semana da Passagem de Ano, com valores de ocupação hoteleira a ultrapassar os de 2019, um dos melhores anos do turismo algarvio. Já sem as restrições ditadas pela pandemia, espera-se uma retoma.