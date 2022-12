Treinador da Espanha pediu ajuda a psicólogo

A derrota da Espanha frente ao Japão por 2-1, tão surpreendente quanto justa, deixou marcas nos jogadores liderados por Luis Enrique, ao ponto de o selecionador pedir a intervenção de um especialista em Psicologia que o acompanha há vários anos.





A Espanha entrou com o apuramento na mão para o último jogo, com os nipónicos. Acontece que no outro jogo do grupo, Costa Rica-Alemanha, as duas seleções também tinham hipótese de se apurarem. E durante alguns minutos, a conjugação dos dois resultados atirou a Espanha para fora dos ‘oitavos’. Depois, a Alemanha deu a volta ao resultado e acabou por ajudar os ‘nuestros hermanos’.

