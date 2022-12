Messi marca no jogo 1000 da carreira e deixa Argentina em festa

E ao jogo 1000 da carreira, Lionel Messi fez o que tão bem sabe fazer: marcou e abriu caminho à vitória difícil que fez soltar a festa argentina rumo aos ‘quartos’ no Mundial . Aquele que por muitos é considerado o melhor jogador de todos os tempos fez a diferença diante da Austrália e continua a perseguir o único troféu que lhe falta e o mais especial de todos.





A primeira parte tem pouca história, com domínio quase avassalador da Argentina, que voltou a ter as águias Otamendi e Enzo Fernández no onze. Muita posse, mas sem grandes ocasiões. E foi precisamente no único remate da formação sul-americana à baliza no 1º tempo que surgiu o golo. Após um canto, a bola chega a Mac Allister, que faz um passe vertical para dentro da área com Otamendi a dar um toque decisivo para Messi, que fez o golo (terceiro neste Mundial e o primeiro em rondas a eliminar).

Saiba mais no site do Correio da Manhã