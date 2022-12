Sonho do título chuta polémica com substituição de Ronaldo para canto

FPF não quer desestabilizar a seleção nacional quando “faltam três jogos para chegar à final do Mundial” e a ordem é para desdramatizar o caso.

"Faltam três jogos para chegar à final do Mundial! Temos de nos focar apenas nos jogos e não alimentarmos polémicas!" É assim, de forma simples e direta, que uma fonte da Federação Portuguesa de Futebol revela aoo sentimento reinante no seio da seleção nacional. A possibilidade de chegar a um inédito título mundial abafa qualquer caso, mesmo que no grupo e na estrutura federativa ninguém ignore que o desabafo de Cristiano Ronaldo, no momento da sua substituição no jogo com a Coreia do Sul, em bom português, foi dirigido a Fernando Santos. A ordem é, contudo, muito clara: desvalorizar o tema e apontar o foco já para o jogo com a Suíça.A estratégia começou logo a ser delineada na meia hora que se seguiu ao momento protagonizado pelo capitão no relvado em Doha. As imagens não deixam dúvidas, mas o facto de a situação ter ocorrido aos 65 minutos permitiu gizar uma narrativa de comunicação, assumida pelo selecionador e pelo próprio Cristiano Ronaldo que, ao contrário do que é regra, até falou aos jornalistas na zona mista. Os dois desvalorizaram o assunto e a versão que passaram apontou para um desaguisado com um jogador sul-coreano.