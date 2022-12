"Somos difíceis de bater": Técnico-adjunto assume favoritismo da Suiça

Freuler (marcou um dos golos à Sérvia) avisa que helvéticos são perigosos ao jogarem em equipa.

Os jogadores e técnicos da Suíça estão muito confiantes na possibilidade de acabar com as esperanças de Portugal em conquistar o título no Mundial do Qatar. Reconhecendo que a seleção portuguesa tem enorme qualidade nas individualidades que Fernando Santos tem à sua disposição, Vincent Cavin, técnico-adjunto suíço, destaca que a sua equipa "tem de defender globalmente, sem nenhuma marcação individual". "Os nossos jogadores saberão sempre o que fazer face a qualquer elemento da equipa de Portugal"