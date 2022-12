Bruno Fernandes entra para o onze ideal do Mundial do Qatar

Médio do Man. United é o único português representado na melhor equipa da fase de grupos com base em dados estatísticos.

Bruno Fernandes integra o onze ideal da fase de grupos do Mundial para a ‘Goalpoint’. A plataforma atribuiu notas de zero a dez aos jogadores (através de uma fórmula de cálculo baseada apenas em dados estatísticos) e selecionou os 11 atletas com melhor nota média em cada posição (com um mínimo de 135 minutos em campo). O médio do Man. United, único português nesta equipa ideal, terminou a fase de grupos com uma média de 7,51, tendo sido o melhor em campo nos jogos frente ao Gana (7,3) e ao Uruguai (7,8).A equipa conta também com a presença de Enzo Fernández. O médio argentino do Benfica terminou a fase de grupos com um golo (na vitória por 2-0 frente ao México, em que foi o homem do jogo para a ‘Goalpoint’, com 7,2), uma assistência e uma avaliação média de 7,69, o terceiro valor mais elevado de todo o 11 selecionado.Saiba mais no site do Correio da Manhã