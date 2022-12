Educação trava violência contra crianças na Internet

Recomendados mais projetos educativos de prevenção da violência contra menores na Internet, para a criação de um ambiente online seguro.

A Organização Mundial da Saúde revela que, em Portugal, 4,8% das crianças confessam ter recebido mensagens de conteúdo sexual consideradas abusivas, enquadradas no termo sexting’. A agência das Nações Unidas recomenda, por isso, a criação de mais projetos educativos de prevenção da violência contra menores na Internet, para a criação de um ambiente online seguro.A junção das palavras ‘sex’ e ‘texting’ significa o envio de mensagens, fotos, vídeos e áudio de natureza sexual. Uma prática crescente, que envolve um em cada quatro jovens a nível mundial, e que pode conduzir a formas de agressividade online.Saiba mais no site do Correio da Manhã