Pelo menos oito mortos e 12 feridos em confrontos entre narcotraficantes no México

Confrontos começaram na Baja California e houve pelo menos dois confrontos entre os pistoleiros.

Pelo menos oito pessoas morreram e 12 ficaram feridas em confrontos entre grupos de narcotraficantes no noroeste do México, disseram as autoridades.

A Secretaria de Segurança Pública em Sonora (SSPS) indicou, este sábado, que os confrontos começaram na Baja California e que houve pelo menos dois confrontos entre os pistoleiros.

"No local do confronto, as forças estatais e os membros das forças de segurança apreenderam um número significativo de veículos, armas, equipamento tático, munições e detiveram três pessoas, que foram entregues à Procuradoria-Geral da República" mexicana, disse o SSPS.