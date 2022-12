Portugal prossegue preparação para duelo com a Suíça

Seleção nacional tem treino agendado para as 14h.

Portugal prossegue este domingo com a preparação para o jogo dos oitavos de final do Mundial2022 de futebol, com a Suíça, numa sessão em que Fernando Santos deverá ter todos os elegíveis à disposição no relvado.

No centro de treinos de Al-Shahaniya, a seleção nacional tem um treino agendado para as 17h00 locais (14h00 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa, sendo que antes, a partir das 16h15 (13h15), um jogador a designar falará aos jornalistas em conferência de imprensa.

Depois de no sábado apenas 12 jogadores terem participado no primeiro apronto após o desaire com a Coreia do Sul (1-2), já que os titulares nesse encontro fizeram apenas trabalho de recuperação, é expectável que o selecionador conte com os 23 atletas disponíveis.

Fora deste lote estão os lesionados Danilo Pereira e Nuno Mendes, que fazem tratamento, enquanto a principal dúvida prende-se com a disponibilidade de Otávio, que poderá reaparecer no relvado, após se ter lesionado diante do Gana, na estreia no Mundial2022.

Portugal vai defrontar a Suíça nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, em jogo marcado para terça-feira, às 22h00 locais (19h00 em Lisboa), em Lusail.

Na sexta-feira, a equipa das 'quinas' perdeu por 2-1 com a Coreia do Sul, no derradeiro encontro do Grupo H, mas segurou o primeiro lugar, com seis pontos, enquanto os asiáticos garantiram o segundo posto, com quatro, e também seguiram para a próxima fase, em que vão encontrar o Brasil.